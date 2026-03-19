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Il pentito Gioacchino Amico ai pm: “Collaboro anche per vostra incolumità, c’è gente feroce”

"C'è gente libera, che è molto feroce (...) questa gente è in grado di infiltrarsi ovunque, su tutto il tessuto sociale (...) infiltrarsi in politica"

Pubblicato 27 minuti fa
Da Redazione

“C’è gente libera, che è molto feroce (…) questa gente è in grado di infiltrarsi ovunque, su tutto il tessuto sociale (…) infiltrarsi in politica”. Lo ha messo a verbale il nuovo pentito del procedimento “Hydra” sull’alleanza tra le mafie in Lombardia, Gioacchino Amico, spiegando che la sua scelta di collaborare va nel senso anche di proteggere la “incolumità” dei magistrati che si occupano proprio di questo processo. “Il mio dovere morale – ha spiegato il pentito, che è libero dopo l’arresto nel 2023 e vive in una località protetta – è anche questo, di fermare queste persone per non creare un danno anche ai qui presenti”, ossia ai pm che lo stavano interrogando.

E ha aggiunto: “Qualcuno muoverà i fili (…) l’unica persona dell’indagine Hydra, quando sarà il momento ne parleremo”. Decine e decine le pagine omissate. “L’associazione c’è – ha ammesso – è nata nel 2019 ed è proprio questa unione di tutte le tre mafie, per non dire forse la quarta albanese (…) che è quella più spietata”. E il capo di “tutta l’organizzazione” sarebbe stato Giancarlo Vestiti, uno degli imputati del maxiprocesso iniziato stamani. “In tanti mi vogliono morto”, ha detto ancora Amico, di professione commerciante di frutta e verdura ma che sarebbe stato al vertice del “consorzio” di mafie. Ai pm che si occupano dell’inchiesta da tempo è stata rafforzata la scorta.

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