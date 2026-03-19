Favara, Barba arrestato (dopo condanna) per l’omicidio dell’imprenditore Lupo  

E’ stato arrestato Giuseppe Barba, 69 anni, dopo la conferma in Cassazione della condanna a 16 anni di reclusione per l’omicidio dell’ex genero Salvatore Lupo, imprenditore favarese ucciso a colpi di pistola il giorno di Ferragosto del 2021 in un bar di via IV Novembre.

I carabinieri lo hanno prelevato dalla sua abitazione, dove si trovava ai domiciliari, per accompagnarlo in carcere su disposizione della Procura generale di Palermo. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso della difesa, rendendo definitiva la sentenza della corte di assise di appello di Palermo, che aveva ridotto la pena rispetto all’ergastolo inflitto in primo grado.

Secondo i giudici, Barba avrebbe agito al culmine di tensioni economiche e familiari legate alla separazione della figlia. La corte d’appello aveva escluso la premeditazione, ma confermato la piena responsabilita’ dell’imputato. Il difensore, l’avvocato Salvatore Pennica, presentera’ al tribunale di sorveglianza un’istanza di differimento della pena per motivi di salute.