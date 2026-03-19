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Tragico incidente stradale, morto sindacalista della Cisl

A perdere la vita e' stato Fabrizio Scatà, sindacalista di 60 anni, deceduto nella notte in ospedale a causa delle gravi ferite riportate

Pubblicato 42 minuti fa
Da Redazione

Incidente mortale nella tarda serata di ieri lungo la strada provinciale Buccheri-Francofonte, in territorio di Lentini, nel Siracusano. A perdere la vita e’ stato Fabrizio Scatà, sindacalista di 60 anni, originario di Buccheri, deceduto nella notte in ospedale a causa delle gravi ferite riportate.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio dei carabinieri, il sessantenne viaggiava a bordo della propria auto in direzione Lentini quando si e’ scontrato frontalmente con un’altra vettura proveniente dal senso opposto, condotta da un 58enne, anche lui originario di Buccheri ma residente a Sant’Agata Li Battiati.

Violento l’impatto: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto il ferito dalle lamiere, e i sanitari del 118 che hanno trasferito entrambi i conducenti al pronto soccorso dell’ospedale di Lentini. Per il sessantenne non c’e’ stato nulla da fare, mentre l’altro automobilista ha riportato fratture multiple. I carabinieri della stazione di Lentini stanno conducendo gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

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