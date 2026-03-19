Atletica

Tutto pronto per la 22esima Mezza Maratona della Concordia Città di Agrigento

L'appuntamento è per domenica 29 marzo con partenza dal lungomare di San Leone

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Sono attesi oltre 900 atleti provenienti da tutta l’Italia che partiranno domenica 29 marzo dal lungo mare Falcone Borsellino alle ore 9,00 per percorrere la distanza di 21,097 km che si articola tra il lungo mare di San Leone e il Viale delle Dune per poi ritornare a San Leone e salire verso la collina dei templi sino a raggiungere il tempio di Giunone e poi si ritorna giù sino all’arrivo sul viale Falcone Borsellino.

Al 1° assoluto verrà consegnato il 2° trofeo Mario Mondello e alla 1a assoluta il trofeo Liliana Cusumano. I trofei sono delle sculture in ferro realizzate dal Prof. Dott. Giosuè Vetro.

A tutti gli atleti verrà consegna la medaglia ricordo della 22 a edizione e la maglietta il cui disegno è stato realizzato dal vignettista Sergio Criminisi.

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