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Termovalorizzatori: da Ue ok al Piano rifiuti della Sicilia

Saranno due i termovalorizzatori che verranno costruiti uno a Palermo(Bellolampo) e uno a Catania (all'interno dell'area industriale), i cui progetti di fattibilità tecnico-economica (Pfte) saranno consegnati entro aprile

Pubblicato 5 minuti fa
Da Redazione

 Bruxelles ha dato parere favorevole al Piano regionale dei rifiuti in Sicilia. Lo rende noto la Regione siciliana, sottolineando in una nota che la comunicazione ufficiale è stata data dalla direzione generale della politica regionale e urbana della Commissione Ue. “Andiamo avanti spediti sul progetto dei termovalorizzatori per cambiare concretamente e sistematicamente la gestione dei rifiuti in Sicilia – dice il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, in qualità di Commissario straordinario per il completamento della rete impiantistica integrata per la gestione dei rifiuti – Il via libera della Commissione Ue rappresenta un ulteriore passo avanti per mettere fine alla stagione del conferimento in discarica, gravosa per l’ambiente e onerosa per i cittadini e per i bilanci pubblici”. Lo scorso novembre, Schifani aveva incontrato a Bruxelles la commissaria europea per l’Ambiente, Jessika Roswall, proprio per un confronto sul nuovo Piano rifiuti, che la Sicilia attendeva da anni e che, adesso, sblocca anche la rete impiantistica per completare il ciclo virtuoso della raccolta differenziata e del riuso. Il Piano, approvato a Bruxelles, prosegue la nota della Regione, prevede la realizzazione di due termovalorizzatori, uno a PALERMO (a Bellolampo) e uno a Catania (all’interno dell’area industriale), i cui progetti di fattibilità tecnico-economica (Pfte) saranno consegnati entro aprile. Le gare per la realizzazione degli impianti saranno pubblicate entro la fine del 2026, con l’aggiudicazione e l’avvio dei lavori nella primavera del prossimo anno, conclude la nota della Regione siciliana. 

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