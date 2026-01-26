Il villaggio dei vip alla Scala dei Turchi, annullata condanna a costruttore

La Cassazione, accogliendo il ricorso della difesa, ha annullato la condanna nei confronti di Gaetano Caristia, 75 anni, presidente della società di Siracusa Co.Ma.Er, disponendo per la terza volta un nuovo processo.

La vicenda è legata all’inchiesta sulla realizzazione del cosiddetto “Villaggio dei vip” alla Scala dei Turchi, vale a dire la costruzione (mai realmente completata) di lussuose villette. I fatti risalgono al 2013. Caristia in primo grado era stato condannato ad otto mesi per poi vedersi dimezzare la pena in appello alla luce dell’esclusione del reato di lottizzazione abusiva.

Il progetto del Borgo, bloccato dal sequestro negli anni scorsi, è un complesso di villette a schiera, poco distante dalla scogliera di marna bianca, ritenuto dalla Procura illegittimo perché avrebbe violato le prescrizioni relative alle altezze degli edifici e alla distanza dal mare. Adesso la Cassazione ha annullato la condanna nei confronti di Caristia disponendo un nuovo processo.