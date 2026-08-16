L’emergenza idrica nell’Agrigentino e il “caso” Ravanusa domani su Raitre 

Le ultime novita’ sull’arresto di Valter Lavitola, l’emergenza siccita’ in provincia di Agrigento e la gestione delle spiagge italiane saranno al centro della nuova puntata di “Filorosso”, in onda domani alle 21.15 su Rai 3 e RaiPlay. Antonino Monteleone, con Adele Grossi, analizzera’ i principali fatti della settimana attraverso approfondimenti, testimonianze e ospiti in studio. Si parte con l’emergenza siccita’ in Sicilia, e in particolare con il caso di Ravanusa (Agrigento), dove per 20 giorni la popolazione e’ rimasta senza acqua. Ne parleranno il vicepresidente della Camera dei deputati, Giorgio Mule’ e il consigliere regionale all’Ars ed esponente di Progetto Civico, Ismaele La Vardera. In collegamento anche il sindaco di Ravanusa, Salvatore Pitrola.

La gestione delle spiagge italiane, e le difficolta’ per tanti cittadini di accedere alle spiagge libere, caratterizzeranno la seconda parte del programma. Interverranno il presidente di + Europa e dei Radicali Italiani, Matteo Hallisey e il giornalista di Libero, Fabio Dragoni. Spazio anche alle ultime novita’ sull’arresto di Valter Lavitola, che ha ammesso di essere stato il mandante dell’attentato a Sigfrido Ranucci. Ne parleranno lo scrittore Fulvio Abbate, il direttore del quotidiano Il Tempo, Daniele Capezzone, Francesca Pascale, l’ex sindaco di Napoli e magistrato, Luigi De Magistris e il direttore del Fattoquotidiano.it, Peter Gomez. Il programma approfondira’ anche questa settimana gli ultimi sviluppi del caso Garlasco. Interverranno, tra gli altri, l’avvocato Antonio De Rensis, la direttrice del settimanale “Giallo”, Albina Perri, la criminologa Flaminia Bolzan, l’avvocato Massimo Lovati, il generale Luciano Garofano, il biologo forense Ugo Ricci, e la content creator Francesca Bugamelli.