Finta volontaria raccoglie soldi fuori da un ospedale, denunciata

Fingeva di essere volontaria per conto di un’associazione, chiedendo soldi da devolvere in beneficienza, ma è stata individuata e denunciata dalla Polizia di Stato, che ha restituito il denaro ai soggetti truffati. A seguito di un’attività di indagine scaturita dalle segnalazioni effettuate dal personale sanitario di un ospedale cittadino, i poliziotti del Commissariato “Borgo Ognina” hanno denunciato per il reato di truffa una 36enne catanese, con precedenti per reati contro il patrimonio, la quale, fingendosi volontaria, raccoglieva offerte in denaro all’interno e nelle aree adiacenti al nosocomio da devolvere, a suo dire, a persone diversamente abili. La donna si presentava con un tesserino riconducibile ad una nota organizzazione umanitaria e chiedeva contributi economici destinati a presunte iniziative benefiche. Ma il suo comportamento ha insospettito il personale sanitario, che ha, quindi, fatto scattare la segnalazione alla Polizia.

Gli accertamenti condotti dagli agenti di “Borgo Ognina” hanno permesso di verificare che la 36enne non aveva alcun legame con associazioni autorizzate alla raccolta fondi. A seguito dell’identificazione, è stata, pertanto, deferita all’Autorità Giudiziaria per il reato di truffa, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagata valevole ora e fino a condanna definitiva. I soldi illegittimamente acquisiti sono stati sequestrati e successivamente restituiti ai soggetti truffati. Si invita la cittadinanza a prestare attenzione a simili episodi e a verificare sempre l’autenticità degli operatori che richiedono donazioni, privilegiando canali ufficiali e autorizzati. La Polizia di Stato rinnova l’impegno nella tutela dei cittadini e nel contrasto a ogni forma di raggiro, soprattutto quando colpisce la solidarietà e la buona fede delle persone. Per segnalazioni o richieste di intervento è possibile contattare il numero unico di emergenza nei casi di urgenza oppure utilizzare l’app della Polizia di Stato “YouPol”, gratuitamente scaricabile sugli smartphone.