Fugge da centro d’accoglienza e finisce in una scarpata: soccorso dai Vigili del fuoco

Un migrante ospite del Centro di permanenza per i rimpatri di Pian del Lago, a Caltanissetta, è fuggito dalla struttura ed è finito in una scarpata nella zona di via Salvatore Averna. Per recuperare l’uomo sono intervenuti i vigili del fuoco, supportati dagli agenti della polizia di Stato. I pompieri hanno utilizzato tecniche Saf (speleo alpino fluviali), impiegate per gli interventi in zone impervie e che richiedono l’utilizzo di corde. Una volta recuperato, l’uomo, ancora dolorante per la caduta, è stato affidato ai sanitari e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia per gli accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero gravi.