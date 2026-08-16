Caltanissetta

Fugge da centro d’accoglienza e finisce in una scarpata: soccorso dai Vigili del fuoco

Una volta recuperato, l'uomo è stato affidato ai sanitari e trasportato al pronto soccorso di Caltanissetta

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Un migrante ospite del Centro di permanenza per i rimpatri di Pian del Lago, a Caltanissetta, è fuggito dalla struttura ed è finito in una scarpata nella zona di via Salvatore Averna. Per recuperare l’uomo sono intervenuti i vigili del fuoco, supportati dagli agenti della polizia di Stato. I pompieri hanno utilizzato tecniche Saf (speleo alpino fluviali), impiegate per gli interventi in zone impervie e che richiedono l’utilizzo di corde. Una volta recuperato, l’uomo, ancora dolorante per la caduta, è stato affidato ai sanitari e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia per gli accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

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