Rifiuta alcoltest ed era anche senza patente, denunciato 18enne empedoclino 

È stato sorpreso alla guida di uno scooter senza aver mai conseguito la patente e ha anche rifiutato di sottoporsi all’alcol test. A finire nei guai un 18enne di Porto Empedocle, fermato dagli agenti del locale commissariato per un controllo di routine. Da un più approfondito accertamento è emerso che il ragazzo non aveva mai conseguito la patente di guida. Poco dopo, inoltre, si è opposto all’alcol test. Per questo motivo è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica.