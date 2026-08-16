Catania

Aveva 154 dosi di cocaina e 250 grammi di marijuana, arrestato

L’uomo, durante il controllo, ha cercato di disfarsi, senza dare nell’occhio, di un involucro che è stato recuperato immediatamente dai poliziotti

Pubblicato 10 minuti fa
Da Redazione

È stato fermato dalla Polizia di Stato con un mix di dosi di droga pronta per essere spacciate.

Nell’ambito delle incessanti attività di controllo per contrastare il fenomeno dello spaccio di droga in città, i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Catania hanno fermato un 28enne catanese che si trovava a bordo di un’utilitaria, nei pressi di via Filocomo. L’uomo, durante il controllo, ha cercato di disfarsi, senza dare nell’occhio, di un involucro che è stato recuperato immediatamente dai poliziotti. L’involucro conteneva 6 grammi di marijuana. Pertanto, è stata perquisita l’automobile, scovando, occultati in una plafoniera, 34 dosi di cocaina e una dose di marijuana.

A quel punto, i poliziotti hanno ritenuto che l’uomo potesse detenere ulteriore stupefacente e, per questa ragione, le verifiche sono state estese nella sua abitazione. Le intuizioni si sono rivelate fondate dal momento che i poliziotti della Squadra Mobile hanno rinvenuto altre 120 dosi di cocaina per un totale di 75 grammi e quasi 250 grammi di marijuana, oltre 255 euro in contanti, ritenuti possibile provento dell’attività di spaccio. Pertanto, il 28enne è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva. Come disposto dall’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato condotto in carcere.

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