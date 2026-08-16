Luigia Narbone ancora non si trova, ricerche si concentrano nelle campagne 

Ancora nessuna traccia di Luigia Narbone, la 69enne di Canicattì scomparsa nei giorni scorsi. Le segnalazioni giunte alle forze dell’ordine sono state tutte attentamente analizzate, ma finora hanno dato esito negativo.

Dopo il sorvolo effettuato ieri dall’elicottero dei Carabinieri nelle campagne della zona, questa mattina le attività di ricerca proseguono senza sosta. Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale e Protezione Civile sono impegnati nelle contrade e nelle aree rurali a sud della città.

Le squadre stanno passando al setaccio anche le zone già battute nei giorni precedenti, con particolare attenzione ai casolari abbandonati e agli edifici rurali che potrebbero essere presenti nell’area. L’obiettivo è verificare ogni possibile elemento utile alle indagini e non lasciare inesplorata alcuna zona.

Anche oggi, come nelle precedenti giornate, saranno impiegati droni e mezzi fuoristrada, strumenti che consentono di raggiungere e controllare anche le aree più impervie.

Al termine delle operazioni nella zona sud, le ricerche torneranno a concentrarsi nella parte alta di Canicattì, in particolare nelle aree vicine all’abitazione della donna.