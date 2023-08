Licata, 17enne litiga col padre e lo ferisce con una chiave inglese: denunciato

Litiga con il padre in strada e lo colpisce al volto e al ginocchio con una chiave inglese. È successo a Licata dove un diciassettenne del posto è stato individuato e denunciato alla Procura dei Minorenni per lesioni personali. Alla base del gesto ci sarebbero pregressi dissidi familiari. Il genitore, un quarantenne, è stato soccorso e trasportato all’ospedale San Giacomo d’Altopasso. Una lite che, secondo quanto ricostruito, sarebbe cominciata nei pressi di un supermercato in via Gela.

Dalle parole però si è passati subito ai fatti con il figlio che, armato di chiave inglese, ha colpito in faccia e ad una gamba il padre. Sono state le urla di quest’ultimo ad attirare l’attenzione dei passanti che hanno allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del locale commissariato che hanno denunciato il ragazzino e sequestrato la chiave inglese.