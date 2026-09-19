Trapani

Un caso di legionella ad Alcamo, 55enne in ospedale

Ne dà notizia l'Unità di Epidemiologia e Medicina preventiva del dipartimento di prevenzione dell'Asp Trapani.

Pubblicato 55 minuti fa
Da Redazione

Un paziente di 55 anni, residente ad Alcamo, è risultato positivo alla metodica PCR per la legionella pneumophila. Ne dà notizia l’Unità di Epidemiologia e Medicina preventiva del dipartimento di prevenzione dell’Asp Trapani. In atto è ricoverato al reparto di Rianimazione dell’ospedale Sant’Antonio Abate. Il paziente arrivato con malessere generalizzato e grave stress respiratorio, è trattato con terapia farmacologica. Il Servizio di Igiene e ambienti di vita dell’Asp effettuerà dei controlli sulle probabili sorgenti d’infenzione, che dalla indagine epidemiologica già effettuata può essere identificata con la stessa abitazione del paziente.

“La trasmissione del batterio avviene principalmente attraverso l’inalazione di piccole goccioline o aerosol di acqua contaminata, che possono formarsi, ad esempio, durante una doccia o attraverso alcuni impianti che producono aerosol. Non è considerata una malattia che si trasmette normalmente da persona a persona e generalmente non si contrae con il semplice contatto con l’acqua” dice l’Asp. 

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