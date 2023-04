Licata: hashish, marijuana e cocaina in magazzino: arrestato 48enne 

I poliziotti del commissariato di Licata hanno arrestato in flagranza di reato G.M.S., 48 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti, nel corso di un controllo mirato alla repressione del traffico di droga, hanno anche denunciato in stato di libertà altre tre persone.

Il blitz è scattato in un magazzino di Licata. In particolare, venivano trovati e sequestrati 3 panetti di sostanza stupefacente del tipo hashish, del peso complessivo di quasi 300 grammi, una busta contenente sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso complessivo di oltre 215 grammi, 2 involucri in cellophane, contenenti rispettivamente 1,8 grammi e 0,35 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina e, come detto, strumenti e materiale utilizzati per il confezionamento della droga. Al termine degli adempimenti di rito, come disposto dal P.M. di turno della Procura della Repubblica che ha coordinato le complesse e contemporanee attività di polizia giudiziaria, l’ arrestato veniva condotto presso la sua abitazione per rimanere sottoposto, a disposizione della A.G., alla misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

Il GIP del Tribunale di Agrigento, nell’udienza di convalida, ha disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza, con la prescrizione di non allontanarsi dal proprio domicilio dalle ore 19.00 alle 07.00 del mattino.

L’attività investigativa ha permesso di denunciare altre tre persone. Si tratta di due coniugi e di un giovane. I poliziotti, coadiuvati anche dal reparto anticrimine di Palermo, hanno controllato l’abitazione di due coniugi. Il quarantottenne ha tentato di eludere gli accertamenti lanciando dal balcone un sacchetto di plastica contenente 7 dosi di cocaina già confezionate e altri 14 grammi della stessa sostanza oltre a due bilancini di precisione. In altra abitazione, in uso ad un giovane pregiudicato licatese, le attività di ricerca permettevano il rinvenimento di un contenitore con all’interno oltre 11 grammi di sostanza stupefacente del tipo marjuana.