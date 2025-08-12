Lite in spiaggia a colpi di bottiglia, due persone in ospedale

Due persone sono finite in ospedale dopo aver dato vita ad una rissa nella spiaggia di San Giorgio, a Sciacca. Secondo una prima ricostruzione, alla base della zuffa ci sarebbe stato un colpo alla testa di una bambina con una mano da parte di un soggetto. Il gesto avrebbe così scatenato la reazione del padre della piccola.

I due uomini si sono affrontati in spiaggia e, sempre stando alle prime informazioni, uno dei due avrebbe impugnato anche una bottiglia di vetro. Entrambe le persone hanno riportate ferite e sono finite al Pronto soccorso dell'ospedale Giovanni Paolo II. Sull'episodio indagano gli agenti del commissariato di Sciacca.