“Questo è il mio testamento morale. Fra qualche minuto non ci sarò più e quindi capite bene che un “condannato a morte” non può mentire”. Lo scrive l’ex capo della polizia Gianni De Gennaro, morto suicida sabato scorso, nella lettera lasciata “a chi di competenza, con l’auspicio che abbia l’onestà di renderlo pubblico” e pubblicata oggi in esclusiva dal Corriere della Sera. “Voglio dire a tutti – si legge nella lettera – che non ho mai tradito il mio giuramento di fedeltà alla Patria. Ho servito il mio Paese con onestà e lealtà. Ho obbedito sempre agli ordini che mi sono stati impartiti ed ho assolto ai compiti che mi sono stati affidati, anche contro la mia volontà, con impegno”. Oltre alla lettera di otto pagine, De Gennaro ha lasciato anche il suo hard disk, definito “l’oggetto dei desideri che tutti cercano” che però “non contiene misteri, né segreti, contiene solo i riscontri di circa 40 anni di quella che è stata parte della mia vita, fatta di sofferenze e amarezze”. “Esaminatelo con cura ma con animo sereno, scevro da inutili dietrologie”, scrive De Gennaro, per poi aggiungere: “Ho solo cercato di evitare che fosse acquisito da chi non ritenevo in grado di valutarne il contenuto”. “Sfido chiunque a poter affermare che ho chiesto qualcosa per me”, continua e chiama in causa gli ex premier Enrico Letta, Giuseppe Conte, Giuliano Amato e Romano Prodi (da cui “sono stato licenziato dall’incarico di capo della polizia in diretta tv”), oltre a Gianni Letta. Il prefetto ammette di aver commesso errori, ma spiega di averlo fatto “sempre e soltanto per assolvere ai miei doveri. Per gli errori commessi posso soltanto chiedere scusa, ma non posso cancellarli”.

Il ‘testamento morale’ di De Gennaro era in una busta insieme al supporto informatico che i carabinieri stavano cercando nell’ambito delle perquisizioni ordinate dalla Procura di Caltanissetta. “Ho evitato di dare l’hard disk a chi non era in grado di valutarlo” scrive l’ex capo della Polizia, secondo quanto riporta il Corriere della Sera. “Qui c’è l’oggetto dei desideri, l’hard disk che tutti cercano. Non contiene misteri, né segreti, contiene solo i riscontri di circa 40 anni di quella che è stata parte della mia vita, fatta di sofferenze e amarezze. Esaminatelo con cura, ma con animo sereno, scevro da inutili dietrologie. Ho solo cercato di evitare che fosse acquisito – chiosa – da chi non ritenevo in grado di valutarne il contenuto”. Nella lettera, De Gennaro dice di aver voluto tenere i vecchi documenti “al solo scopo di tramandare le mie vicende professionali oppure, in caso di bisogno, per rinverdire i miei ricordi in caso di esigenze di giustizia. In fondo – scrive riferendosi all’omicidio di Pier Paolo Pasolini – viviamo in un Paese in cui si cercano le prove di un delitto avvenuto 51 anni fa. “Non ci sono misteri – assicura De Gennaro – non ci sono segreti”, che spiega poi i motivi per i quali aveva deciso di conservare il dispositivo “coinvolgendo stupidamente un amico a cui voglio bene”. E sembra riferirsi all’addetto alla sua tutela ora inquisito dai pm nisseni per aver “occultato e custodito in formato digitale, su disposizione di De Gennaro, documentazione ritenuta compromettente”. L’ex capo della polizia difende poi il suo onore: “Non ho mai tradito il mio giuramento di fedeltà alla Patria. Ho servito il mio Paese con onestà e lealtà. Ho sempre lavorato — aggiunge —con impegno ed onestà al servizio dello Stato”. Nella lettera, De Gennaro allontana anche il sospetto di essere attaccato a poltrone e incarichi di prestigio. “Enrico Letta potrà testimoniare sulla mia resistenza a guidare Finmeccanica, tanto che per convincermi mi ha fatto telefonare dal Presidente della Repubblica. Giuseppe Conte può dirvi che ho tentato invano, ma poi ho ubbidito all’ordine, di sottrarmi all’incarico di Presidente della Banca Popolare di Bari. Gianni Letta potrà confermarvi di essere stato latore della richiesta di assolvere al compito di presidente di Eurolink”. Ricorda anche il 2007: “Sono stato licenziato dall’incarico di capo della Polizia da Romano Prodi, che ha avuto l’accortezza di farmelo apprendere dalla sua risposta ad un question time, quindi in diretta tv”. Ministro dell’Interno era Giuliano Amato, che De Gennarochiede di interpellare per aver conferma che anche allora “non ho chiesto alcun incarico se non quello di poter svolgere la mia funzione di Prefetto in qualunque città. Sfido chiunque – sottolinea – a poter affermare che ho chiesto qualcosa per me”. Infine la conclusione amara: “Spero che sulla valanga di falsità che ora mi stanno travolgendo alla fine prevalga la verità”. Da ultimo, la firma: “In fede, Gianni De Gennaro“.