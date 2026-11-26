Annullata ipoteca da 700 mila euro a pensionato agrigentino: “È illegittima”
L’Agenzia delle Entrate chiedeva il pagamento di circa 300 mila euro per cartelle notificate nel 2011 e l’iscrizione di ipoteca per un importo pari al doppio
La Corte di giustizia tributaria di Agrigento ha annullato un atto di ipoteca di circa 700 mila euro nei confronti di un pensionato di Sciacca. La vicenda è legata ad un debito tributario in seguito all’accettazione di un’eredità. L’Agenzia delle Entrate chiedeva il pagamento di circa 300 mila euro per cartelle notificate nel 2011 e l’iscrizione di ipoteca per un importo pari al doppio.
Il pensionato ha presentato ricorso tramite il commercialista Antonino Calascibetta fondando l’istanza su due motivi: la competenza territoriale, in relazione al fatto che la comunicazione era stata emessa dall’agente della riscossione nei confronti di un contribuente con domicilio fisale e residenza a Roma, e il fatto che la pretesa fosse già oggetto di due distinti procedimenti i quali effetti erano stati sospesi da un giudice tributario.