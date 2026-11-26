La Corte di giustizia tributaria di Agrigento ha annullato un atto di ipoteca di circa 700 mila euro nei confronti di un pensionato di Sciacca. La vicenda è legata ad un debito tributario in seguito all’accettazione di un’eredità. L’Agenzia delle Entrate chiedeva il pagamento di circa 300 mila euro per cartelle notificate nel 2011 e l’iscrizione di ipoteca per un importo pari al doppio.

Il pensionato ha presentato ricorso tramite il commercialista Antonino Calascibetta fondando l’istanza su due motivi: la competenza territoriale, in relazione al fatto che la comunicazione era stata emessa dall’agente della riscossione nei confronti di un contribuente con domicilio fisale e residenza a Roma, e il fatto che la pretesa fosse già oggetto di due distinti procedimenti i quali effetti erano stati sospesi da un giudice tributario.