Si è avvalso della facoltà di non rispondere il ventottenne incensurato di Ribera – D.G. – arrestato negli scorsi giorni dai carabinieri con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il gip Stefano Zammuto ha disposto nei confronti dell’indagato, difeso dall’avvocato Mauro Tirnetta, l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L’arresto è scattato a margine di una perquisizione effettuata dai carabinieri in un’abitazione a Sciacca in uso al ventottenne. All’interno della casa sono stati trovati oltre 100 grammi di cocaina, 37 grammi di hashish e due bilancini di precisione.