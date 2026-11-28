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Malore a bordo nave cisterna al largo di Porto Empedocle, soccorso marittimo
La motovedetta Cp 336 ha raggiunto l’imbarcazione e, nonostante il mare mosso e il vento a 27 nodi, è riuscita a trasferire in sicurezza il marittimo al porto
Momenti di difficoltà per un’operazione di evacuazione medica della Guardia Costiera di Porto Empedocle, intervenuta per soccorrere un marittimo colto da forti dolori addominali e vomito a bordo di una nave cisterna, ancorata a circa due miglia dalla costa.
La motovedetta Cp 336 ha raggiunto l’imbarcazione e, nonostante il mare mosso e il vento a 27 nodi, è riuscita a trasferire in sicurezza il marittimo al porto. Ad attenderlo un’ambulanza del 118, che lo ha accompagnato all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per le cure necessarie.
Redazione
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