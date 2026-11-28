Momenti di difficoltà per un’operazione di evacuazione medica della Guardia Costiera di Porto Empedocle, intervenuta per soccorrere un marittimo colto da forti dolori addominali e vomito a bordo di una nave cisterna, ancorata a circa due miglia dalla costa.

La motovedetta Cp 336 ha raggiunto l’imbarcazione e, nonostante il mare mosso e il vento a 27 nodi, è riuscita a trasferire in sicurezza il marittimo al porto. Ad attenderlo un’ambulanza del 118, che lo ha accompagnato all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per le cure necessarie.