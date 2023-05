Maltempo,allerta arancione per la provincia di Agrigento: scuole chiuse

Un’allerta di colore rosso è stata diramata dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile, per la provincia di Trapani e alcune zona del palermitano. L’allarme prevede, infatti, a partire da questa notte e per l’intera giornata di domani, lunedì 15 maggio, forti piogge, temporali, rovesci con forti raffiche di vento e mareggiate. Un’allerta arancione è stato invece diffuso per le province di Messina, Agrigento, Enna e Caltanissetta; gialla infine per le zone del catanese, ragusano e siracusano.

Scuole chiuse:

Alcuni sindaci, a cominciare da quello di Agrigento, Canicattì, Favara, Palma di Montechiaro, Aragona, Cianciana, Comitini, Alessandria della Rocca, Sciacca, Menfi, Porto Empedocle, Santo Stefano Quisquina e Ravanusa stanno disponendo la chiusura delle scuole per domani.