Agrigento

Sorpreso a vendere alcol a minori: sanzionato titolare di un locale a San leone

Nell'ambito dei controlli dei Carabinieri segnalato alla prefettura un 19enne di Licata quale assuntore di droga

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

I Carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agrigento, nell’ambito di un servizio coordinato di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, hanno effettuato mirate verifiche presso luoghi di aggregazione giovanile e pubblici esercizi.
Nel corso delle attività, è stato accertato che un addetto alla vendita presso un bar, sito in San Leone, aveva somministrato bevande alcoliche a minori di 18 anni. Il responsabile, un 45enne agrigentino, è stato sanzionato amministrativamente con una multa di 1.000 euro, ai sensi dell’art. 14-ter della Legge 125/2001, che vieta la somministrazione di alcolici ai minorenni.
Nell’ambito del medesimo servizio, sempre a San Leone, i militari hanno proceduto al controllo di un giovane di 19 anni, residente a Licata, trovato in possesso di una sigaretta artigianale contenente sostanza stupefacente del tipo cocaina. Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro amministrativo e il giovane è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/90.
L’attività rientra nell’ambito del piano di intensificazione dei servizi di prevenzione e sicurezza pubblica disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Agrigento, con particolare attenzione alle condotte che possono mettere a rischio la salute e l’incolumità dei più giovani.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Palermo

Morta in ospedale, i parenti: “avvisati dopo 13 ore dal decesso”
Agrigento

Scuola, in Sicilia primo suono della campanella il 15 settembre
Realmonte

Realmonte, via alla nuova campagna di scavo alla Villa Romana di Durrueli
Agrigento

Sorpreso a vendere alcol a minori: sanzionato titolare di un locale a San leone
Siracusa

Rapina una donna in casa minacciandola con un tondino in ferro: arrestato
Catania

Si reca a casa dell’ex moglie violando il divieto di avvicinamento: arrestato