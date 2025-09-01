Calcio

CastrumFavara batte il Ragusa e avanza in Coppa Italia di Serie D

Rete di testa al 40′ di Nacho Varela su cross di capitan Vaccaro

E’ bastata una rete di testa al 40′ di Nacho Varela su cross di capitan Vaccaro, alla CastrumFavara per superare in trasferta il Ragusa e accedere al successivo turno di Coppa Italia di Serie D. Nel corso della gara sono state numerose le occasioni da gol create dai ragazzi dell’allenatore favarese Pietro Infantino per raddoppiare.

Il prossimo turno si giocherà mercoledì 8 ottobre. Adesso si entra in clima campionato. Domenica prossima al “Bruccoleri” di Favara arriva la Reggina, la formazione favorita alla vittoria finale. La CastrumFavara è pronta a giocarsi con le sue carte davanti al suo pubblico.

