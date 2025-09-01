Si reca a casa dell’ex moglie violando il divieto di avvicinamento: arrestato

Ha violato il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e si è avvicinato all’ex moglie e alla figlioletta di soli 5 mesi, nonostante il divieto di avvicinarsi ad entrambe quali persone offese alla luce dei diversi casi di maltrattamenti. Un 31enne nigeriano è stato individuato, bloccato e arrestato dalla Polizia di Stato.

Nei giorni scorsi, i poliziotti della squadra volanti sono stati allertati dalla Sala Operativa della Questura di Catania a seguito della segnalazione di una donna che, impaurita e con la bambina in braccio, non riusciva a fare rientro in casa per le resistenze manifestate dall’ex coniuge che stazionava proprio davanti all’abitazione.

I poliziotti della Sala Operativa hanno tentato di tranquillizzare la donna al telefono, rimanendo in costante contatto, mentre, contestualmente, una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico è stata inviata nel luogo indicato dalla signora. In pochi minuti, i poliziotti hanno raggiunto la donna, anche lei nigeriana, nella zona San Cristoforo dove, effettivamente, nei pressi, hanno individuato l’ex marito che, con la sua condotta, stava di fatto violando la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento a meno di un chilometro dalle persone offese, l’ex moglie e la figlioletta. L’uomo, in passato, si è reso responsabile nei loro riguardi di condotte di maltrattamento.

Dopo essere stato identificato, il nigeriano è stato arrestato alla luce delle violazioni dei provvedimenti emessi nei suoi confronti, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Informato il Pubblico Ministero di turno, l’uomo è stato condotto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del giudizio per direttissima.