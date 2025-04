Migliaia di persone in piazza per Sara: “Figlia di ognuno di noi”

Migliaia di persone in piazza per ricordare Sara Campanella, la studentessa di 22 anni uccisa dal collega di studi, Stefano Argentino. Da piazza dell’Università, da dove è partito il corteo, in prima fila il fratello di Sara, la Rettrice dell’Università di Messina Giovanna Spatari, i sindaci di Misilmeri e Messina. La folla in corteo ha raggiunto piazza dell’Unione Europea, sede del Municipio.

“Dico grazie a nome di Sara, grazie a tutti i ragazzi, gli studenti che hanno dato voce a Sara. Grazie a tutti”, si è limitata a dire Maria Concetta Zaccaria madre di Sara. Presente alla fiaccolata anche Giovanna Iannantuoni, Presidente Crui, Conferenza dei rettori delle università italiane che ha detto: “Sono qui a rappresentare tutti gli 85 atenei italiani e i 2 milioni di studenti. Siamo con voi. Quello che accade troppe volte, troppe volte dobbiamo commentare studentesse uccise. E’ chiaro che oltre al dolore dobbiamo capire cosa possiamo fare per spezzare questa catena di barbarie, di mancanza di rispetto e considerazione. Dobbiamo tornatre a guardarci negli occhi, imparare a stare insieme, fare una alleanza tra generazioni”.

Domani è prevista l’autopsia sul corpo della giovane 22enne.