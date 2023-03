Migranti, naufragio a Malta con 7 morti: superstiti a Lampedusa

Nuova tragedia dell’immigrazione davanti alle coste italiane: due barchini, con a bordo migranti subsahariani, sono naufragati in area Sar Maltese. Sono almeno sette i cadaveri recuperati dalle motovedette della Guardia costiera e delle Fiamme gialle italiane intervenute per i soccorsi. La stessa Capitaneria e’ riuscita a trarre in salvo una decina di persone. Altri naufraghi, il cui numero non e’ stato ancora possibile quantificare, sono stati tratti in salvo da un peschereccio tunisino che, adesso, viene scortato dalla Guardia di finanza verso il porto di Lampedusa. A bordo ci sono anche tre cadaveri.

Sono 2.200 i migranti soccorsi nell’area Sar (ricerca e soccorso) italiana nelle ultime ore (in acque calabresi e siciliane). Tutti i soccorsi, che hanno visto operare diversi mezzi navali e aerei, sono avvenuti sotto il coordinamento della Guardia costiera italiana.