Mezzo chilo di hashish nel vano sottosella dello scooter: arrestato

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante, impegnanti in serata, in un servizio di contrasto all’illegalità diffusa ed allo spaccio di stupefacenti, hanno arrestato un 29enne, di origini straniere, per il reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. I militari dell’Arma, in abiti civili e a bordo di autovettura con targhe di copertura, nel transitare lungo il Viale Fleming hanno incrociato uno scooter condotto da un uomo che hanno riconosciuto nella persona di un 29enne, a loro ben noto per precedenti giudiziari specifici in materia di spaccio di stupefacenti. Hanno deciso quindi di sottoporlo ad un controllo procedendo a fermarlo, poco dopo, in sicurezza.

L’immediata perquisizione ha confermato i sospetti degli investigatori perché nel vano sottosella il 29enne aveva nascosto 530 grammi di hashish, divisi in 5 panetti, e la somma in denaro contante di 60 euro. La perquisizione estesa anche alla sua persona non ha fornito ulteriori riscontri ai militari dell’Arma i quali, lo hanno arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, ha disposto che fosse accompagnato presso la casa circondariale catanese di Piazza Lanza, dove tutt’ora permane.