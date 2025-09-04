Minacce e maltrattamenti ai familiari, arrestato 26enne di Palma di Montechiaro 

Maltrattamenti in famiglia, lesioni, minacce, danneggiamento e furto. Un ventiseienne di Palma di Montechiaro è stato arrestato dai poliziotti del locale commissariato in esecuzione di un’ordinanza. Il giovane è ritenuto responsabile di condotte violente nei confronti dei familiari.

Sono stati proprio questi ultimi, stanchi dei continui soprusi, a denunciare le azioni del ragazzo e fare scattare le indagini. L’indagato, difeso dall’avvocato Giuseppe Vinciguerra, comparirà nelle prossime ore davanti il gip per l’interrogatorio di garanzia.