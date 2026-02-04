Sicilia by Italpress

Incendio nell’impianto di trattamento di rifiuti plastici a Campofelice di Roccella, rogo non ancora domato / Video

Nel corso della giornata sono stati impiegati numerosi uomini e mezzi provenienti da tutta la provincia.

Pubblicato 29 minuti fa
Da Redazione

PALERMO (ITALPRESS) – Proseguono le operazioni di spegnimento da parte del personale dei vigili del fuoco per l’incendio che ha interessato l’impianto di trattamento dei rifiuti plastici nel Comune di Campofelice di Roccella, in provincia di Palermo. Nel corso della giornata sono stati impiegati numerosi uomini e mezzi provenienti da tutta la provincia. Per rendere più efficace l’azione di spegnimento sono intervenuti i mezzi del gruppo operativo speciale con mezzi movimento terra, utilizzati per lo smassamento dei rifiuti, e un mezzo aeroportuale Auto Idro Schiuma Polvere (AISP), capace di erogare oltre 4 mila litri di acqua al minuto.

In mattinata ha effettuato un sopralluogo anche il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Palermo, Girolamo Bentivoglio Fiandra. Contestualmente, l’Arpa ha eseguito campionamenti ambientali per la verifica di eventuali livelli di inquinamento; si resta in attesa dei risultati delle analisi. Il tratto della SS 113 antistante l’impianto è stato chiuso al traffico ed è presidiato da personale Anas e dalla Polizia Stradale. A supporto delle squadre operative dei Vigili del Fuoco sono intervenute anche diverse autobotti della Protezione Civile della Città Metropolitana di Palermo.

IL VIDEO DEL ROGO NELLA NOTTE

-Foto Vigili del Fuoco Palermo-

(ITALPRESS).

