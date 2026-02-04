Racalmuto

Racalmuto, scontro tra due auto: ci sono feriti

Lo scontro tra le due auto si è verificato in contrada Garamoli

Pubblicato 56 minuti fa
Da Redazione

Per cause ancora in corso di accertamento, due auto, una Citroen C3 e una Opel Corsa ultimo modello, si sono scontrate in contrada Garamoli, in territorio di Racalmuto.
Sul luogo del sinistro sono intervenute due ambulanze, i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì e i carabinieri che si stanno occupando dei rilievi del caso
Gli occupanti delle due autovetture, in totale 8 ragazzi, tra questi alcuni minori, sono rimasti lievemente feriti e sono stati trasportati in ospedale per le cure necessarie. Fortunatamente nessuno versa in gravi condizioni.

