Tre giovani talenti da Caltabellotta all’America, Marciate: “la loro arte racconta la bellezza della nostra comunità”

Nelle ultime settimane, tre giovani artisti caltabellottesi hanno scritto pagine di straordinario valore, portando la voce della nostra città e della Sicilia fino agli Stati Uniti d’America. Valentina Grisafi, pianista e compositrice, ha conquistato il Secondo Premio all’International Youth Music Competition di Atlanta con il brano Sicilitudine, una melodia che racconta in musica l’identità e le radici della nostra terra. Giulia Marciante, attrice e cantante della compagnia diretta da Marco Savatteri, ha rappresentato l’Italia al Premio “Eccellenza Italiana 2025” a Washington D.C. esibendosi in un intenso frammento del musical Camicette Bianche e regalando al pubblico americano un momento di autentica emozione. Marco Caterina, musicista degli Ottoni Animati, ha partecipato al Columbus Day di Chicago portando con sé l’energia, il ritmo e i colori della musica siciliana che hanno riempito di entusiasmo le strade d’America.

“Ci sono momenti in cui una comunità intera può sentirsi rappresentata e orgogliosa del proprio nome. Tre percorsi diversi, un’unica radice che affonda nel cuore di Caltabellotta. È da qui che sono partiti i loro sogni ed è qui che torna l’eco del loro successo, come testimonianza del talento e della passione che possono nascere anche in un piccolo paese. Come Sindaco, dice Biagio Marciante, insieme all’Amministrazione comunale e a tutta la cittadinanza, esprimo profondo orgoglio e sincera gratitudine verso Valentina, Giulia e Marco. La loro arte racconta la bellezza della nostra comunità e ci ricorda che Caltabellotta, con la sua storia e la sua gente, continua a parlare al mondo con la lingua universale della cultura. L’intera comunità di Caltabellotta è fiera di voi e del modo in cui avete saputo rappresentare la nostra terra nel mondo. Con l’occasione, desideriamo esprimere anche grande soddisfazione per il prestigioso riconoscimento ottenuto dalla nostra concittadina Elisa Muscarnera, neo-laureata in Scienze Economico-Aziendali con 110 e lode, tra le vincitrici del prestigioso Premio America Giovani, promosso dalla Fondazione Italia-Usa, la cui cerimonia si è svolta a Roma, presso la Camera dei Deputati. Si tratta di un premio ideato per valorizzare il merito e l’impegno dei migliori laureati italiani. Ad Elisa vanno le nostre più vive congratulazioni”, ha concluso il sindaco Marciante.