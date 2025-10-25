Tre giovani talenti da Caltabellotta all’America, Marciate: “la loro arte racconta la bellezza della nostra comunità”
La nota del sindaco di Caltabellotta Biagio Marciante
Nelle ultime settimane, tre giovani artisti caltabellottesi hanno scritto pagine di straordinario valore, portando la voce della nostra città e della Sicilia fino agli Stati Uniti d’America. Valentina Grisafi, pianista e compositrice, ha conquistato il Secondo Premio all’International Youth Music Competition di Atlanta con il brano Sicilitudine, una melodia che racconta in musica l’identità e le radici della nostra terra. Giulia Marciante, attrice e cantante della compagnia diretta da Marco Savatteri, ha rappresentato l’Italia al Premio “Eccellenza Italiana 2025” a Washington D.C. esibendosi in un intenso frammento del musical Camicette Bianche e regalando al pubblico americano un momento di autentica emozione. Marco Caterina, musicista degli Ottoni Animati, ha partecipato al Columbus Day di Chicago portando con sé l’energia, il ritmo e i colori della musica siciliana che hanno riempito di entusiasmo le strade d’America.
“Ci sono momenti in cui una comunità intera può sentirsi rappresentata e orgogliosa del proprio nome. Tre percorsi diversi, un’unica radice che affonda nel cuore di Caltabellotta. È da qui che sono partiti i loro sogni ed è qui che torna l’eco del loro successo, come testimonianza del talento e della passione che possono nascere anche in un piccolo paese. Come Sindaco, dice Biagio Marciante, insieme all’Amministrazione comunale e a tutta la cittadinanza, esprimo profondo orgoglio e sincera gratitudine verso Valentina, Giulia e Marco. La loro arte racconta la bellezza della nostra comunità e ci ricorda che Caltabellotta, con la sua storia e la sua gente, continua a parlare al mondo con la lingua universale della cultura. L’intera comunità di Caltabellotta è fiera di voi e del modo in cui avete saputo rappresentare la nostra terra nel mondo. Con l’occasione, desideriamo esprimere anche grande soddisfazione per il prestigioso riconoscimento ottenuto dalla nostra concittadina Elisa Muscarnera, neo-laureata in Scienze Economico-Aziendali con 110 e lode, tra le vincitrici del prestigioso Premio America Giovani, promosso dalla Fondazione Italia-Usa, la cui cerimonia si è svolta a Roma, presso la Camera dei Deputati. Si tratta di un premio ideato per valorizzare il merito e l’impegno dei migliori laureati italiani. Ad Elisa vanno le nostre più vive congratulazioni”, ha concluso il sindaco Marciante.