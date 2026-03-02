Moto contro un palo dell’illuminazione, muore un 35enne

Incidente mortale a Salemi, nel trapanese. La vittima è Alessio Minore, 35 anni, che ha perso il controllo della sua moto, una Suzuki ed è finito contro un palo dell’illuminazione pubblica. Il drammatico episodio si è verificato intorno alle ore 20:30 in contrada Gorgazzo. Per il giovane non c’è stato niente da fare. E’ morto sul colpo.

Immediato l’intervento sul posto dei sanitari del 118, che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul luogo del sinistro sono giunti anche i Carabinieri, la Protezione Civile e la Polizia Municipale di Salemi. La salma del trentacinquenne è stata trasferita presso la camera mortuaria del cimitero di Salemi, restando a disposizione dell’autorità giudiziaria della Procura di Marsala per gli accertamenti di rito.

“Ancora non ci posso chiedere e non ci voglio credere non ci puoi lasciare cosi. Mi hai lasciato un vuoto dentro di me. Non doveva andare cosi. Tu lo sai il rapporto che avevo era troppo speciale sei e resterai sempre la mia vita. Per me davi la vita ora mi hai lasciato solo ti amo piu della mia vita. Spero solo di trovare la forza di andare avanti, me fra tu resterai sempre nel mio cuore”. Queste le parole strazianti di Manuel, fratello di Alessio Minore.