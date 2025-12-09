Neonata abbandonata in ospedale dopo il parto, la madre ci ripensa ma trova la polizia 

Si presenta da sola in ospedale, partorisce una bimba ma decide di abbandonarla in ospedale e fuggire. Dopo qualche ora ci ripensa ma al suo ritorno trova la polizia. È una storia difficile, caratterizzata da un contesto familiare complicato, quella che arriva direttamente dall’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.

Una ragazza, residente in un’altra provincia siciliana, è arrivata al Pronto soccorso in procinto di partorire. Il parto, avvenuto con il cesareo, è andato a buon fine con la nascita di una bimba. La mamma, nonostante fossa ancora provata dall’intervento, ha deciso però di lasciare la neonata in ospedale e fuggire.

Forse presa dal rimorso, dopo qualche ora, è tornata al San Giovanni di Dio ma ad attenderla c’era la polizia avvisata dai medici in servizio. La donna è stata nuovamente ricoverata in seguito ad un malore. La procura di Agrigento è stata informata così come quella del tribunale per i Minorenni. I servizi sociali si sono attivati per capire come agire nell’interessa della bambina.