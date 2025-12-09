Agrigento

Neonata abbandonata in ospedale dopo il parto, la madre ci ripensa ma trova la polizia 

È una storia difficile, caratterizzata da un contesto familiare complicato, quella che arriva direttamente dall’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento

Pubblicato 53 minuti fa
Da Redazione

Si presenta da sola in ospedale, partorisce una bimba ma decide di abbandonarla in ospedale e fuggire. Dopo qualche ora ci ripensa ma al suo ritorno trova la polizia. È una storia difficile, caratterizzata da un contesto familiare complicato, quella che arriva direttamente dall’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.

Una ragazza, residente in un’altra provincia siciliana, è arrivata al Pronto soccorso in procinto di partorire. Il parto, avvenuto con il cesareo, è andato a buon fine con la nascita di una bimba. La mamma, nonostante fossa ancora provata dall’intervento, ha deciso però di lasciare la neonata in ospedale e fuggire.

Forse presa dal rimorso, dopo qualche ora, è tornata al San Giovanni di Dio ma ad attenderla c’era la polizia avvisata dai medici in servizio. La donna è stata nuovamente ricoverata in seguito ad un malore. La procura di Agrigento è stata informata così come quella del tribunale per i Minorenni. I servizi sociali si sono attivati per capire come agire nell’interessa della bambina.

