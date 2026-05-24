Non si ferma all’alt e investe finanziere, caccia al “pirata” della strada 

Non si ferma all’alt imposto dalla Guardia di Finanza, impegnata in un posto di blocco, travolgendo un militare e scaraventandolo sul selciato. È successo a Cattolica Eraclea dove le fiamme gialle stavano effettuando un controllo stradale.

Un uomo alla guida di una motocicletta di grossa cilindrata non si è fermato all’alt imposto dai finanzieri e, nel tentativo di fuggire, ha investito un militare. Quest’ultimo ha riportato traumi sparsi ed è stato trasferito al Pronto soccorso per le cure necessarie. Al via le indagini per risalire all’identità del pirata della strada.