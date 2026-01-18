Apertura

Non si fermano all’Alt dei Carabinieri e si schiantano contro un muro: cinque feriti

Grave una ragazza di 20anni

Pubblicato 3 ore fa
Da Redazione

Un’auto con a bordo cinque giovanissimi è finita fuori strada dopo un inseguimento. La dinamica, ancora al vaglio degli inquirenti, ha visto il conducente di una Mercedes GLA 220 ignorare l’ordine di arresto dei Carabinieri in via Acqueviole a Milazzo. Invece di accostare, il mezzo ha proseguito la sua marcia finendo però, pochi istanti dopo, violentemente contro il muro perimetrale della caserma dei Vigili del Fuoco.

Un impatto tremendo che ha reso necessario l’intervento immediato dei soccorsi. Tutti i giovani sono stati trasportati all’ospedale di Milazzo; una delle ragazze, apparsa subito in condizioni più gravi, è stata successivamente trasferita al Policlinico di Messina.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, i militari dell’Arma per i rilievi del caso e per accertare le responsabilità dell’accaduto. (FOTO GAZZETTA DEL SUD)

