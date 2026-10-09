Ormeggiano barche a Capo Rossello senza autorizzazione, 37 decreti penali di condanna 

Si chiude con un decreto penale di condanna la vicenda dei “diportisti” indisciplinati che – in assenza di autorizzazione – hanno ormeggiato le proprie imbarcazioni nella zona di mare di Capo Rossello. Lo ha disposto il giudice Alberto Lippini che ha altresì condannato gli imputati al pagamento di una ammenda pari a 258 euro.

La vicenda risale all’agosto 2025 quando la Guardia di Finanza di Porto Empedocle sequestrò l’area – ritenuta abusiva – utilizzata come approdo di barche a lido Rossello. I sigilli furono apposti ad una porzione di spiaggia in cui erano posizione alcune imbarcazioni e all’area usata dai natanti come punto di ormeggio.