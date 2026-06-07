Palma di Montechiaro, 100 grammi di cocaina e quasi 10 mila euro: arrestato 47enne 

I poliziotti della Squadra mobile di Agrigento, insieme agli agenti del commissariato di Palma di Montechiaro, hanno arrestato un 47enne – Giuseppe Aserio – per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, bracciante agricolo con precedenti specifici, è stato sorpreso con 100 grammi di cocaina e 9.500 euro in contanti. Droga e denaro sono stati rinvenuti, durante una perquisizione, in un immobile in disuso nella disponibilità dell’uomo. Lo stupefacente, se immesso nel mercato, avrebbe potuto fruttare circa 10 mila euro.