Apertura

Positiva al test antidroga dopo incidente, prosciolta 48enne 

Il giudice ha stabilito che le sole analisi tossicologiche non sono idonee a stabilire che la conducente, in quel preciso momento, fosse alterata

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Non luogo a procedere perché il fatto non sussiste. Il giudice per l’udienza preliminare ha prosciolto una 48enne per la quale la procura aveva chiesto un decreto penale di condanna per aver guidato sotto effetto di cannabinoidi. La vicenda risale al marzo 2024.

La donna fu protagonista di un incidente stradale a Porto Empedocle e, i successivi accertamenti, portarono alla luce la sua positività ai cannabinoidi. Il giudice, richiamando anche una recente sentenza della Cassazione, ha però stabilito che le sole analisi tossicologiche non sono idonee a dimostrare che la conducente, in quel momento, fosse in uno stato di alterazione psico-fisica. Per questo motivo la 48enne, difesa dall’avvocato Teres’Alba Raguccia, è stata prosciolta, le è stata restituita la patente e non dovrà sottoporsi a visite mediche.  

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.21/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.21/2026
Pagina 1 di 16
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Lettera anonima con insulti e minacce alla deputata Margherita La Rocca Ruvolo
Apertura

Tentano truffa del finto maresciallo a due anziane, il raggiro non funziona 
Apertura

Positiva al test antidroga dopo incidente, prosciolta 48enne 
di Sandro Catanese

Paura a San Leone, bambino si allontana dalla spiaggia: ritrovato dalla Polizia
Apertura

Assalto armato in una villetta alla periferia di Canicattì: rapinate dottoressa e anziana madre
banner italpress istituzionale banner italpress tv