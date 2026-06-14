Aica, completati i lavori di riparazione dell’acquedotto Fanaco

AICA informa che sono stati completati da parte di Siciliacque gli interventi di riparazione del guasto verificatosi lungo l’acquedotto Fanaco, in contrada Santa Maria nel territorio di Casteltermini, infrastruttura strategica del sistema di approvvigionamento idrico Fanaco–Madonie Ovest.

A partire dalla serata odierna e per l’intera giornata di domani sono state avviate le operazioni di riempimento e riequilibrio dei serbatoi di accumulo, fase necessaria per garantire il graduale ritorno alla normale distribuzione idrica. A decorrere da lunedì sarà ripristinata la regolare turnazione nei comuni serviti da Aica. AICA esprime il proprio ringraziamento ai cittadini, alle amministrazioni comunali e a tutti gli utenti interessati per la collaborazione e il senso di responsabilità dimostrati nel corso dell’emergenza, confermando il costante impegno volto a garantire l’efficienza, la sicurezza e la continuità del servizio idrico integrato.

«A nome di AICA desideriamo esprimere il nostro rammarico per i disagi arrecati alle comunità interessate dal guasto all’acquedotto Fanaco di competenza Siciliacque. Siamo pienamente consapevoli delle difficoltà che l’interruzione o la limitazione del servizio idrico ha comportato per i cittadini, le attività produttive e le istituzioni del territorio. L’Azienda ha profuso il massimo impegno per sollecitare il completamento degli interventi nel più breve tempo possibile, al fine di ripristinare la funzionalità dell’infrastruttura e garantire il ritorno alla normalità in condizioni di piena sicurezza. Rinnoviamo il nostro ringraziamento agli utenti per la pazienza e la comprensione dimostrate, nonostante tale disagio non sia stato causato da Aica e confermiamo la volontà di continuare a investire nel miglioramento e nella resilienza delle reti idriche al servizio delle comunità della provincia di Agrigento»