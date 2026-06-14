Catania

Sorpreso con 100 grammi di hashish, arrestato 19enne

Un 19enne è stato trovato con 745 euro, nella tasca dei pantaloni, mentre, nello zaino, che teneva tra le gambe al moneto del controllo, nascondeva 101 grammi di hashish

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Acireale al termine di un’attività di controllo su strada, hanno arrestato, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, un 19enne per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

In particolare, impegnati nel pomeriggio in un servizio perlustrativo, si sono posizionati in condizioni di sicurezza in piazza Agostino Pennisi dove hanno fermato alcuni veicoli in transito. Ad un certo punto hanno visto il conducente di un’utilitaria che, alla vista del posto di controllo, ha effettuato una manovra improvvisa e, invertendo il senso di marcia, si è diretto a forte velocità verso via Delle Terme del centro di Acireale.  Gli operanti, immediatamente hanno inseguito l’auto in fuga riuscendo a farla confluire in piazza Pennisi. Qui, sono stati fatti scendere i quattro occupanti del mezzo, tutti di origini straniere ed ospiti presso un centro di accoglienza del posto. 

Evidentemente infastiditi per via del controllo tutti sono stati perquisiti come pure l’autovettura. Uno di loro, identificato per un 19enne è stato trovato con 745 euro, nella tasca dei pantaloni, mentre, nello zaino, che teneva tra le gambe al moneto del controllo, nascondeva 101 grammi di hashish ed un bilancino di precisione.  Un altro di loro, sempre 19enne, è stato trovato con una dose di hashish addosso e, pertanto, è stato segnalato, quale assuntore, alla prefettura di Catania. Lo stupefacente, il denaro ed il bilancino sono stati sequestrati dai Carabinieri i quali hanno arrestato e messo il 19enne a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva, ha convalidato l’arresto.

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