Promozione: l’Akragas soffre e vince contro il Serradifalco, domenica la supersfida a Priolo

Il gol di capitan Cipolla, al 7’ della ripresa, permette all’Akragas di battere il Serradifalco e di puntare alla grande sfida di domenica prossima contro il Priolo capolista. Un successo sofferto da parte degli uomini di De Rosa, in panchina al posto di Catania fuori per squalifica fino a marzo. Anche perché gli avversari hanno lottato e creduto nel pareggio che, fortunatamente per i giganti, non si è concretizzato. Domenica prossima l’Akragas è attesa dalla gara più importante della stagione, prima del giro di boa. Il campionato è più che mai aperto, ma bisognerà dare ancora di più per sferrare la zampata decisiva.

Prima del match, Cristian Llama è stato premiato quale miglior giocatore di novembre. Il Fan Club Akragas lo ha votato e scelto conferendo al argentino un riconoscimento che premia le prestazioni, la personalità e il contributo offerto dal centrocampista nel corso delle ultime gare, diventando un punto di riferimento nello scacchiere biancazzurro. Anche in questo caso, il premio rientra nell’iniziativa promossa dal Fan Club per valorizzare, mese dopo mese, i protagonisti che più si distinguono in campo per rendimento e spirito di appartenenza. La consegna del riconoscimento è avvenuta alla presenza di una rappresentanza del club, in un momento di condivisione che rafforza il legame tra squadra e tifoseria. Un attestato di stima che conferma come l’Akragas possa contare su uomini capaci di fare la differenza, dentro e fuori dal campo.