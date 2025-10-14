Apertura

Precipita da 4 metri in cantiere, muore operaio di 57anni

L'uomo era arrivato in gravissime condizioni all'ospedale dove poi è deceduto

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

È morto la notte scorsa all’ospedale Cannizzaro di Catania l’operaio tunisino di 57 anni rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro accaduto ieri tra Scordia e Militello Val di Catania.

L’uomo sarebbe precipitato da un’altezza di circa quattro metri da un pavimento sopraelevato che stava impiantando in un magazzino nella zona di Ambelia. Soccorso dal 118 il 57enne è stato trasferito con un elicottero all’ospedale Cannizzaro dove è arrivato, in coma, con fratture multiple e un grave trauma cranico. Preso in carico al Trauma center è stato poi trasferito nel reparto di Rianimazione, dove è deceduto nella notte senza avere ripreso conoscenza. Indagano i carabinieri.

