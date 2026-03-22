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Precipita dalla torre dell’Università: morto studente siciliano di 20 anni

Inutili i soccorsi del 118 e l’intervento della Polizia.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Tragica morte di uno studente siciliano di 20 anni, avvenuta a Padova, all’interno dell’Università. Il giovane studente, originario di Marsala, è precipitato dalla torre della facoltà di Economia dell’ateneo veneto. Il dramma si è consumato nella mattinata del 20 marzo, sotto gli occhi di altri studenti che stavano entrando a lezione. Inutili i soccorsi del 118 e l’intervento della Polizia. Le prime ricostruzioni parlano di un gesto volontario, ma restano ancora diversi aspetti da chiarire.

A. M. frequentava Scienze motorie dallo scorso anno. Praticava pugilato e aveva scelto di lasciare Marsala per costruire il proprio futuro.

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