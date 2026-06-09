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FN Vannacci, il licatese Bonsignore delegato all’assemblea nazionale

Insieme a lui sono stati eletti: Salvatore Stefio di Catania, Anna Maria Tortorici di Montallegro, Federica Guagliardo di Catania.

Pubblicato 8 ore fa
Da Redazione

All’assemblea costituente di FN Vannacci sono stati eletti i quattro membri nazionali che rappresenteranno la Sicilia all’interno dell’organizzazione. Tra i protagonisti di questa importante fase figura Davide Bonsignore, delegato all’assemblea costituente, eletto come membro nazionale in rappresentanza della Sicilia. Originario di Licata (AG), Bonsignore assume un ruolo di rilievo nel nuovo assetto del movimento, portando la voce del territorio agrigentino a livello nazionale.

Insieme a lui sono stati eletti: Salvatore Stefio di Catania, Anna Maria Tortorici di Montallegro, Federica Guagliardo di Catania. I quattro rappresentanti siciliani avranno il compito di contribuire alla definizione delle linee programmatiche e organizzative del movimento a livello nazionale, garantendo al contempo attenzione alle istanze e alle esigenze del territorio regionale.

L’elezione dei membri nazionali segna un passaggio significativo per la struttura di FN Vannacci, che attraverso l’assemblea costituente consolida la propria organizzazione e rafforza la propria presenza in Sicilia.

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