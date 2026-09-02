S.Stefano Quisquina, domani i funerali di Salvino Pullara: sarà lutto cittadino

Si svolgeranno domani 3 settembre alle ore 10.30 presso la Chiesa Madre di Santo Stefano Quisquina i funerali di Salvino Pullara, il 52enne rimasto schiacciato da un muro all’interno del cantiere edile dove stava lavorando a Bivona. Nell’incidente è rimasto ferito anche il figlio che si trova ricoverato presso l’Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per le cure necessarie.

Per il giorno delle esequie il Sindaco Francesco Cacciatore ha proclamato il lutto cittadino per stringersi attorno alla famiglia in questo momento di grande dolore. Salvino era molto conosciuto in città, dedito al lavoro, persona semplice e genuina. “La nostra comunità piange ancora un altro figlio, un giovane, grande e infaticabile lavoratore, un ragazzo che aveva scelto la strada dell’impegno, del sacrificio e della responsabilità per costruire, con le proprie mani e con la propria determinazione, il futuro suo e della sua famiglia. Con tanti sacrifici e con uno straordinario spirito di iniziativa – ricorda il sindaco Cacciatore– era riuscito a creare una intraprendente impresa edile, frutto della sua fatica, dei suoi sogni e della sua voglia di affermarsi attraverso il lavoro. Un percorso fatto di coraggio, laboriosità e impegno quotidiano, che rende ancora più straziante pensare che proprio sul lavoro la sua giovane vita sia stata spezzata”.

Intanto le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente continuano; i carabinieri hanno sequestrato l’area del cantiere e trasmesso la prima relazione all’autorità giudiziaria, che coordinerà i prossimi passi dell’indagine.