Aragona

Esulta la Sicilia con il SuperEnalotto, un “5”realizzato ad Aragona

Vinti 28mila euro

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Esulta la Sicilia con il SuperEnalotto. Come riporta Agipronews, nel concorso di martedì 1° settembre nella regione sono stati realizzati tre “5” da 28.673,74 euro ciascuno, per un totale che supera gli 86mila euro.

Una vincita è stata centrata a Leonforte, in provincia di Enna, presso l’esercizio commerciale di “Fiorenza Elisa” in Corso Umberto, 108; un’altra giocata vincente è stata convalidata a Catania presso la “Totoricevitoria Di Pietro” in Via Vittorio Emanuele, 492; l’ultimo premio è andato ad Aragona, in provincia di Agrigento, presso “La Parisienne 2.0” in Via S. La Rosa, 188.

L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma giovedì 3 settembre, sale a 218,7 milioni di euro.

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