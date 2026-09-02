Tavoli e sedie abusive alla Pescheria, scatta l’operazione antidegrado della Polizia

La Polizia di Stato ha coordinato una vasta operazione antidegrado in via Dusmet, nei pressi della Pescheria, per restituire il doveroso decoro ad alcuni importanti spazi pubblici, in pieno centro, in modo da riconsegnarli alla libera fruizione dei cittadini.

L’intervento ha visto impegnati sul campo i poliziotti della squadra volanti della Questura di Catania che hanno cinturato l’area in modo da controllare l’intera zona per riscontrare eventuali episodi di illegalità e di abusivismo, in sinergia con gli agenti della Polizia Locale e con una squadra dei Vigili del Fuoco.

In particolare, è stato accertato come il titolare di un chiosco aveva occupato tutto lo spazio sotto uno degli “Archi della Marina”, piazzando tavoli e sedie in modo del tutto abusivo. Il titolare aveva ampliato l’area del chiosco senza pagare il suolo pubblico, appendendo, addirittura, sulla pietra lavica un televisore e delle videocamere per la sorveglianza, in spregio ad ogni regola.

Tutte le installazioni abusive riscontrate durante il sopralluogo sono state rimosse. Contestualmente, grazie all’intervento di una squadra di operai del Comune di Catania, sono stati eliminati diversi frigoriferi, collocati in strada. Infatti, nella zona prospicente alla Pescheria, alcuni venditori ambulanti abusivi e titolari di licenza avevano posizionato fatiscenti frigoriferi, privi di alimentazione, per stoccare il pesce.

Oltre agli ingombri per la fruizione dell’area, è stata rimossa un’enorme quantità di spazzatura, rinvenuta una volta liberata la zona, con l’intervento del personale della Gema, l’azienda incaricata per la raccolta dei rifiuti.

In poche ore, sono stati rimossi 10 frigoriferi che occupavano la strada e i marciapiedi e sono stati individuati e sanzionati alcuni venditori ambulanti per occupazione abusiva del suolo pubblico o per aver occupato uno spazio maggiore rispetto a quello concesso.

Tanti cittadini, tra residenti e titolari delle attività ristorati, hanno manifestato pubblicamente il loro apprezzamento ai poliziotti per l’intervento antidegrado coordinato lungo la zona.

C’è da dire che analoghe operazioni sono state già condotte dalla Questura di Catania in diversi punti della città, grazie ad un’efficace sinergia con i cittadini e ad una meticolosa analisi del territorio attuata dai poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Esse rappresentano un impegno costante per ripristinare le condizioni di legalità e restituire alla collettività gli spazi pubblici.