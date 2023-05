San Leone, rissa davanti esercizio commerciale: giovane in ospedale

Momenti di tensione ieri sera a San Leone, quartiere balneare di Agrigento, dove si è verificata una rissa. Secondo quanto ricostruito un giovane sarebbe stato aggredito da un gruppo di persone all’interno di un esercizio commerciale. Il motivo non è al momento chiaro. Il ragazzo, colpito, avrebbe poi sbattuto la testa cadendo a terra. Sul posto sono intervenuti i carabinieri dopo la chiamata al centralino di alcuni passanti. Un’ambulanza 118 Gise ha trasportato il giovane all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per le cure mediche del caso. In corso accertamenti. Il ragazzo potrebbe sporgere denuncia.