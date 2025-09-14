Apertura

Scende da auto e cade nel terrapieno: morto 71enne

E' successo sulla Palermo-Mazara del Vallo: precipitato da sei metri

Pubblicato 8 minuti fa
Da Redazione

Un uomo di 71 anni Mario Mauro, di Napoli, è morto ieri sera sull’autostrada Palermo-Mazara del Vallo cadendo da un terrapieno mentre attendeva il carroattrezzi per la sua auto bloccata. L’uomo e la moglie di 67 anni si erano riparati dietro il guard rail ma tentando di tornare in autostrada l’uomo è precipitato da un terrapieno, facendo un volo di 6 metri. E’ stato recuperato dai Vigili del fuoco e dai sanitari del 118. Trasportato a Villa Sofia è morto poco dopo.

