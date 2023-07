Schianto nella notte sulla A20: 2 morti e 4 feriti

È di due morti e tre feriti il bilancio del tragico incidente avvenuto nella notte, poco dopo l’1.30, lungo l’autostrada A20 Palermo-Messina. Stando a una prima ricostruzione, all’uscita della galleria Telegrafo, un suv si è schiantato contro il guardrail si è cappottato ed è stato colpito in pieno da altre due vetture che non sono riuscite ad evitare l’impatto. Immediato l’intervento del personale del 118. Per i conducenti di due mezzi, entrambi originari del Messinese, purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Le persone decedute nell’incidente che ha coinvolto tre auto sulla A18, nei pressi della Galleria Telegrafo, sono Maurizio Costanzo, 30 anni, di Messina e Fabio Materia, 46 anni, di Barcellona Pozzo di Gotto. Una delle vittime aveva la patente sospesa e l’altro revocata. Tra i 4 feriti, una donna sarebbe in gravi condizioni.

Sul posto la Polizia stradale e i vigili del fuoco che hanno lavorato ininterrottamente per estrarre gli occupanti delle auto rimasti incastrati tra le lamiere. Gravi le condizioni di due di loro. Il tratto Giostra-Villafranca è rimasto chiuso fino alle 8 di questa mattina per consentire la rimozione dei veicoli e la messa in sicurezza della carreggiata. Ancora da chiarire la dinamica dei fatti, sui quali sono in corso accertamenti.